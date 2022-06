De Groot wil in paralympisch Parijs imponerende reeks uitbreiden

Rolstoeltennisster Diede de Groot hoopt de komende dagen op Roland Garros haar indrukwekkende zegereeks te kunnen uitbreiden. Als ze in Parijs – de stad waar over ruim twee jaar de Paralympische Spelen zijn – de finale weet te bereiken, dan is ze al liefst vijftig wedstrijden op rij ongeslagen.

“Of ik mijn laatste nederlaag nog herinner? Jazeker, die vergeet ik niet zo snel”, aldus De Groot, die op 11 februari van vorig jaar voor het laatst verloor. Sindsdien boekte ze liefst 49 overwinningen op rij en bracht ze haar totaal aantal grandslamtitels op dertien.

“Ik ben er eigenlijk niet zo heel erg mee bezig. Wat als je er te veel aan denkt, dan is elke wedstrijd die je wint er weer eentje dichter bij je eerste nederlaag”, aldus De Groot (25). “Ik probeer gewoon nieuwe doelen te stellen en wedstrijd voor wedstrijd te denken.”

De Groot beleefde een zeer succesvol 2021, waarin ze alle grandslamtoernooien wist te winnen en de paralympische titel veroverde. Dit seizoen staat er minder op het spel en daarom doet De Groot het iets rustiger aan.

“Het was een heel bijzonder jaar, maar ik moest wel een soort van resetten. Vorig jaar is best een heftig jaar geweest. Na de Paralympische Spelen reisden we in één keer door naar New York voor de US Open”, aldus De Groot. “Ik probeer nu wat vaker kleine rustperiodes in te lassen, bijvoorbeeld voor een korte citytrip. Zo kun je genieten, maar blijf je toch in het ritme.”

De paralympisch kampioene moet bekennen dat ze nog niet veel aan de Spelen van 2024 denkt. Die worden gehouden in Parijs, waar ze momenteel verblijft. “Ik ben er nog niet zo mee bezig, want in tegenstelling tot sommige andere sporten heb je in het tennis zoveel belangrijke toernooien. De grand slams worden steeds groter”, aldus De Groot.

“Ik ben wel blij dat de Spelen nu eens wat dichterbij zijn. Rio de Janeiro in 2016 was ver weg en vorig jaar de Spelen van Tokio ook. Heerlijk dat ik nu eens met de trein kan reizen. Hopelijk kan mijn familie er straks wel bij aanwezig zijn.”

De Groot hoopt dit weekend op de gravelbanen waar het paralympisch toernooi wordt gehouden, voor de derde keer de titel te veroveren. Voor het eerst in de historie mogen er twaalf in plaats van acht speelsters deelnemen. “Die aanpassing is heel bijzonder en een grote stap voor ons”, aldus De Groot, die in de halve finale de Zuid-Afrikaanse Kgothatso Montjane treft. “Het geeft aan dat de sport aan het groeien is. We kunnen wel hard roepen dat de sport in ontwikkeling is, maar dit is het bewijs. Hopelijk volgen de andere toernooien snel.”