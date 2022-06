Gelijke kansen voor Verstappen en Pérez bij Red Bull

Sergio Pérez mag dit seizoen met teamgenoot Max Verstappen strijden om de wereldtitel in de Formule 1. “Het maakt ons niet uit wie van de twee wereldkampioen wordt”, zegt teambaas Christian Horner van Red Bull op motorsport.com. “Of het Max wordt of Checo, ze zijn allebei coureur van Red Bull en ze krijgen gelijke kansen. We vinden dit jaar het wereldkampioenschap bij de constructeurs ook heel belangrijk.”

Pérez won afgelopen zondag de Grote Prijs van Monaco en had ook al winstkansen in de Grote Prijs van Spanje. In de race in Barcelona moest de Mexicaan nog luisteren naar de teamorders en de zege laten aan regerend wereldkampioen Verstappen. “We hebben erover gesproken en hij begreep volkomen de teamtactiek in Spanje. Maar het is duidelijk dat Checo in de vorm van zijn leven is en dat is al het hele seizoen zo. Het verschil met Max is echt kleiner geworden”, aldus Horner.

De teambaas houdt voor ogen dat het seizoen lang is. “Ook om die reden is het goed om twee coureurs te hebben die het gevecht met Ferrari aankunnen. Want Ferrari is tot nog toe een geduchte concurrent gebleken. We moeten als collectief zorgen dat we voor Ferrari eindigen.”

Verstappen boekte dit jaar al vier zeges en leidt het kampioenschap met 125 punten. Charles Leclerc van Ferrari volgt met 116 punten en Pérez staat derde met 110 punten. “We moeten Pérez in de gaten houden voor de volgende race in Azerbeidzjan, want op het circuit van Bakoe is hij altijd sterk”, aldus Horner.