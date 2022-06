Tennisser Koolhof wint Roland Garros in gemengd dubbel

Tennisser Wesley Koolhof heeft met zijn Japanse dubbelpartner Ena Shibahara de finale van het gemengd dubbelspel gewonnen op Roland Garros. Het is voor Koolhof zijn eerste grandslamtitel. In de finale waren Koolhof en Shibahara te sterk voor de Noorse Ulrikke Eikeri en Joran Vliegen uit België. Het werd op het Court Philippe-Chatrier 7-6 (5) 6-2 voor Koolhof en Shibahara.

De twee speelden op Roland Garros pas voor het eerst samen, benadrukte Shihabara na de finale. “Ik ben dankbaar voor het feit dat Wesley me heeft gevraagd om samen te spelen. Het was heel leuk”, zei de Japanse. “Toen ik voor het eerst begon met tennissen, speelden we met ons gezin van vijf vaak een gemengd dubbel. Het is daarom heel speciaal voor mij om juist het gemengd dubbel te winnen op een grand slam. Een droom is deze week uitgekomen.”

Koolhof kreeg na de finale als laatste het woord. “Het is altijd fijn om de laatste spreker te zijn, want dan is alles al gezegd”, zei de 33-jarige Nederlander lachend. “Ik wil je bedanken voor het feit dat je ‘ja’ zei op mijn verzoek”, richtte hij zich tot Shibahara. “Ik vond het leuk om samen te spelen. Hopelijk kunnen we dat in de toekomst vaker doen. Je doet geweldig werk. Ga vooral zo door.”

In het gemengd dubbelspel zijn geen punten te verdienen voor de wereldranglijst. Het onderdeel wordt alleen gespeeld op de grand slams en de Olympische Spelen. Jean-Julien Rojer, de dubbelspecialist uit het Nederlandse Daviscup-team, pakte in 2014 in Parijs de titel in het gemengd dubbel met de Duitse Anna-Lena Grönefeld.

Eerder deze week bleef Koolhof met zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski in het dubbelspeltoernooi bij de mannen steken in de kwartfinales. Koolhof en Skupski wonnen dit seizoen al vier toernooien.