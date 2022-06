Tennisster Swiatek overtuigend naar finale Roland Garros

Iga Swiatek heeft overtuigend de finale bereikt van Roland Garros. De Poolse tennisster, de nummer 1 van de wereld, rekende in de halve finales van het grandslamtoernooi in Parijs in ruim een uur af met de Russin Daria Kasatkina. Ze gunde haar tegenstander 3 games: 6-2 6-1.

Swiatek boekte haar 34e zege op rij en spreidde op de gravelbaan van het Court Philippe-Chatrier vrijwel foutloos spel ten toon. Ze staat voor de tweede keer in de finale van Roland Garros. In 2020 won ze het toernooi.

Haar tegenstander in de finale komt uit het duel tussen de Amerikaanse Cori Gauff en de Italiaanse Martina Trevisan. De finale is zaterdag.