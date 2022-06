Basketballers Celtics nemen de leiding in NBA Finals

De basketballers van Boston Celtics hebben de leiding genomen in de NBA Finals. De Celtics wonnen tegen Golden State Warriors het eerste duel, gespeeld in San Francisco, met 120-108.

Bij het ingaan van het laatste kwart leidden de Warriors nog met 92-80. In het vierde kwart kwamen de Celtics echter tot 40 punten, tegenover slechts 16 voor de thuisploeg. Al Horford was de topschutter aan de zijde van de bezoekers, hij tekende voor 26 punten. Stephen Curry kwam namens de Warriors tot 34 punten, maar die waren niet voldoende voor een goede start. Curry maakte in het eerste kwart liefst 21 punten.

Voor Golden State Warriors is het pas de eerste nederlaag in het eigen Chase Center in de play-offs. “We hebben uitdagingen altijd omarmd en dat zullen we nu ook doen. Dit heeft geen invloed op ons vertrouwen, helemaal niet zelfs”, zei Draymond Green.

“Of je nou elke thuiswedstrijd wint of niet, je wil altijd een uitduel winnen. En onze geschiedenis laat zien dat we altijd wel een uitwedstrijd winnen. Dus er is geen reden om in paniek te raken. Het gaat om het eerste team dat vier wedstrijden wint, niet de eerste die er één wint.”

Ook de tweede wedstrijd wordt in San Francisco gespeeld. De club die als eerste vier duels weet te winnen, mag zich de nieuwe kampioen van de NBA noemen. Volgens Steve Kerr, de coach van de Warriors, benadert zijn ploeg het tweede duel met een gevoel van “wanhoop”. “Als je thuis de eerste wedstrijd wint, is er een gevoel van comfort. Je hebt op dat moment een gevoel bij je tegenstander en maakt aanpassingen”, zei Kerr. “Nu is het een ander gevoel. Uiteraard ga je wedstrijd 2 in met meer een gevoel van wanhoop.”

De Celtics kunnen voor het eerst sinds 2008 kampioen worden, de Warriors zegevierden vier jaar geleden voor het laatst.