Belgische tennisster Flipkens beëindigt loopbaan

De Belgische tennisster Kirsten Flipkens heeft haar afscheid aangekondigd. De 36-jarige Flipkens, de voormalig nummer 13 van de wereld, speelt op Wimbledon haar laatste toernooi. Ze is op de wereldranglijst afgezakt naar positie 307.

Flipkens wist twee WTA-toernooien te winnen. In 2012 was ze de beste in het Canadese Quebec, drie jaar geleden schreef ze het toernooi van Houston op haar naam. In 2013 bereikte ze de halve finales van Wimbledon. Ze verloor toen van de uiteindelijke winnares Marion Bartoli uit Frankrijk.

Flipkens stond ook twee keer in de finale van het grastoernooi van Rosmalen. In 2013 verloor ze van Simona Halep uit Roemenië, in 2018 van de Servische Aleksandra Krunic.

Wimbledon begint op maandag 27 juni.