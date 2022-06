Dumoulin beëindigt eind 2022 wielerloopbaan

Wielrenner Tom Dumoulin beëindigt na dit seizoen zijn loopbaan. De 31-jarige renner van Jumbo-Visma maakte zijn besluit via een verklaring op sociale media bekend.

“Ik ben een gelukkig mens en kijk nu al met heel veel trots terug op mijn wielercarrière”, schrijft Dumoulin, die al eens een pauze van maanden inlaste om na te denken over zijn toekomst. “De ploeg en ik gaan nu samen een plan maken om er nog een paar heel mooie, leuke en hopelijk heel succesvolle laatste maanden van te maken.” In september is nog het WK in Australië, waar Dumoulin nog wel aan meedoet.

Dumoulin stapte vorige maand vanwege “fysieke problemen” af tijdens de Giro d’Italia. “Heel vaak en zeker dit jaar is het een frustrerend pad geweest, waarbij mijn lichaam moe aanvoelde en nog steeds aanvoelt. Zodra de belasting in trainingen of wedstrijden hoger wordt, krijg ik last van vermoeidheid, pijntjes en blessures in plaats van beter te worden”, aldus Dumoulin over de periode na zijn pauze.

“Het rendement van de trainingen leidde de afgelopen periode te vaak niet tot de gewenste prestaties. De 100 procent toewijding, alles wat ik voor mijn sport doe en laat, en wat ik er vervolgens voor terugkrijg is voor mijn gevoel al een tijd in disbalans.”

De Limburger zegt nog niet te weten wat hij na zijn carrière gaat doen. “Maar ik weet wel dat de liefde voor de fiets mij altijd wel op een of andere manier betrokken zal laten zijn bij het wielrennen.” Hij sluit zijn brief af met: “Het fietsen heeft me af en toe bloed, zweet en tranen gekost, maar wat was het mooi en bijzonder!”

Dumoulin won in 2017 de Giro d’Italia. Zowel op de Olympische Spelen in 2016 als in 2021 pakte hij zilver op de individuele tijdrit. Bovendien werd hij in 2017 in het Noorse Bergen wereldkampioen op de individuele tijdrit en de ploegentijdrit. In de Tour de France is de tweede plaats, in 2018, zijn beste prestatie. Geraint Thomas won vier jaar geleden de Ronde van Frankrijk.

Voor zijn periode bij Jumbo-Visma reed Dumoulin bij Team Sunweb.