Eerst 20 meter ‘aantikken’, dan is Schilder wereldtop kogelstoten

Jessica Schilder kent geen twijfels als het gaat om kogelstoten. Ze gaat deze zomer over de 20 meter stoten. “Die progressie wil en ga ik maken. Pas dan durf ik echt te zeggen dat ik bij de wereldtop hoor”, zegt de 23-jarige Volendamse atlete, die zich verheugt op haar deelname aan de FBK Games in Hengelo van komende maandag.

Ineens was daar in februari die 19,72 meter bij een indoorwedstrijd in Apeldoorn. Een meter verder dan ze gebruikelijk was om te stoten en op dat moment de beste wereldjaarprestatie. Schilder onderstreepte haar rijzende status een maand later met een bronzen medaille bij de WK indoor in Belgrado.

Schilder verklaart haar enorme vooruitgang vooral door haar overstap naar sportcentrum Papendal en bondscoach Gert Damkat. “Hij geeft mij wat meer vrijheid, dat vind ik heel fijn. En verder heeft het heel veel geholpen dat ik de hele winter binnen kon trainen in de hal op Papendal en niet meer buiten in de regen en de sneeuw. Bovendien is die kogelstootring op Papendal lekker snel, dus ik heb daar heel veel stoten kunnen maken en mijn progressie komt voor een belangrijk deel daarvandaan.”

De ‘mindset’ is ook veranderd, zegt ze. “Ik had zelf nooit verwacht dat ik over de 19 meter zou stoten. Maar in januari op het trainingskamp in Zuid-Afrika stond ik lekker te stoten en zei mijn coach al dat ik indoor heel ver zou komen. Zijn voorspelling is uitgekomen. Nu werk ik hard toe naar die 20 meter en ik ben er zeker van dat dat met mijn huidige aanpak gaat lukken. Ik ben flink sterker geworden, maar ik moet nog wat zwaarder worden. Ik zit nog niet op het optimale gewicht. Voor mijn gevoel hoor ik ook niet tot de wereldtop. Ja, ik doe lekker mee, maar pas als ik die 20 meter aantik, dan durf ik te zeggen dat ik er echt bij hoor.”

Schilder zet deze zomer in op twee piekmomenten. Ze wil “absoluut” op haar best zijn tijdens de WK in Eugene (Verenigde Staten) en de EK in M√ľnchen. “Er zit een maand tussen die twee toernooien, dus het is best moeilijk om de vorm te plannen. Ik train in deze periode expres wat zwaarder, zodat ik straks wat gas kan terugnemen en hopelijk ga pieken op de WK en de EK. Op de FBK Games zal ik waarschijnlijk genoegen moeten nemen met een wat mindere prestatie.”

Schilder is deze zomer ook geregeld te zien in de Diamond League. Ze mocht vanwege haar bronzen medaille op de WK indoor al meedoen aan de eerste van de serie toonaangevende atletiekwedstrijden in Doha. “De Diamond League stond wel op mijn bucketlist. Die wedstrijd in Doha was niet heel leuk, maar ik heb er wel veel geleerd en ik wil alleen nog maar meer.”