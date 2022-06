Motorcoureur Márquez wil na nieuwe operatie in 2023 terugkeren

Marc Márquez wil in 2023 terugkeren in de MotoGP. De zesvoudig wereldkampioen uit Spanje zegt dat na een nieuwe operatie aan zijn arm, die succesvol is verlopen. De 29-jarige Márquez blijft voorlopig in de Verenigde Staten om verder aan zijn herstel te werken.

Márquez brak zijn rechterarm tijdens de GP van Spanje in 2020. Hij miste daarna het hele seizoen, omdat hij nog drie operaties moest ondergaan. Márquez maakte daarna zijn rentree, maar een nieuwe operatie bleek toch nodig. Afgelopen weekeinde ging de motorcoureur onderuit tijdens de kwalificatie van de Grote Prijs van Italië. In de wedstrijd van zondag eindigde Márquez als tiende.