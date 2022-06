Nadal naar finale Roland Garros na opgave Zverev

Tennisser Alexander Zverev heeft moeten opgeven in de halve finale van Roland Garros. De 25-jarige Duitser gleed in de tweede set van zijn partij tegen Rafael Nadal onderuit en raakte geblesseerd aan zijn rechterenkel. Op dat moment stond het 7-6 (8) 6-6 voor de Spanjaard.

Nadal neemt het in de finale van het grandslamtoernooi in Parijs op tegen de winnaar van de andere halve finale tussen de Noor Casper Ruud en de Kroaat Marin Cilic.

De partij tussen de als derde geplaatste Zverev en dertienvoudig winnaar Nadal was ruim 3 uur onderweg. De als vijfde geplaatste Spanjaard had de eerste set gewonnen met 10-8 in de tiebreak, nadat Zverev eerder in de tiebreak op 6-2 was gekomen en meerdere setpoints had gehad.

In een rommelige tweede set hadden beide tennissers moeite om hun eigen opslagbeurt te houden. Na vier breaks op rij stond het 2-2. Zverev liep daarna uit maar 5-3, maar Nadal kwam weer terug. Bij de stand van 6-5 trok Nadal bij 40-30 de stand gelijk doordat Zverev onderuitging op een forehand van de Spanjaard. De Duitser schreeuwde het meteen uit en kon niet meer zonder hulp opstaan.

Zverev werd ondersteund van de baan geholpen. De Duitser kwam na een klein kwartier op krukken terug om officieel zijn opgave te melden.