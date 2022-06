Tennisster Naomi Osaka staat vooralsnog wel op de deelnemerslijst van Wimbledon. De Japanse, viervoudig winnares van een grandslam, had eerder aangegeven te twijfelen of ze in Londen mee zou doen. Dit had alles te maken met de beslissing van de overkoepelende organisaties dit jaar op Wimbledon geen punten voor de wereldranglijst uit te delen.

Roger Federer ontbreekt. De Zwitser is al langere tijd geblesseerd.