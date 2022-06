Rojer dankt nieuwe grandslamfinale aan hard werken en investeren

Jean-Julien Rojer staat dit weekend op 40-jarige leeftijd in zijn derde grandslamfinale. De dubbelspecialist dankt dat naar eigen zeggen aan hard werken én investeren in de samenwerking met zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador.

“Het is misschien niet leuk om over jezelf te zeggen, maar veel respect voor het werk dat we hebben verricht om dingen te verbeteren. We hebben hard gewerkt om als team beter te worden en kleine verbeteringen door te voeren, omdat we de samenwerking pas dit jaar zijn gestart”, aldus Rojer.

De tennisser van Curaçao beleefde een teleurstellend 2021, waarin hij op geen van de grand slams voorbij de derde ronde kwam. Op de Olympische Spelen moest hij zich terugtrekken wegens een positieve coronatest. Daar kwam bij dat Paul Haarhuis, de captain van het Daviscup-team, besloot de specialist niet meer op te roepen.

“Afgelopen jaar speelde ik met twee verschillende partners en dat was, laten we zeggen, minder succesvol. Dus we hebben wat aanpassingen gedaan en het ritme weer gevonden”, aldus de veteraan, die erg emotioneel was na het bereiken van de eindstrijd.

“Tot nu toe spelen we behoorlijk intens en we leveren veel energie op de baan. Dat heeft te maken met de regio waar we vandaan komen. We zijn behoorlijk gepassioneerde mensen en hebben passie voor wat we doen”, aldus Rojer. “We vieren de overwinning, omdat we weten hoe hard we werken voor deze momenten. Het is een gevoel van trots dat het is gelukt.”

Vijf jaar geleden stond Rojer voor het laatst in de finale van een grand slam. Hij won toen samen met de Roemeen Horia Tecau de US Open. Twee jaar eerder schreven ze Wimbledon al op hun naam. “Het dubbelspel is de afgelopen jaren veel veranderd”, aldus de nummer 29 van de wereld.

“Bijvoorbeeld, Marcelo serveert en blijft achter. Vroeger – ik wil niet zeggen in mijn generatie – speelde ik met de Bryans en Daniel Nestor en Mark Knowles en dat waren hele goede spelers aan het net. Nu zijn de spelers beter vanuit het achterveld. Het heeft me gedwongen andere aspecten van mijn spel te verbeteren. Maar ik twijfel er niet over om geen service-volley meer te spelen.”

Rojer en Arévalo nemen het in de finale op tegen de Kroaat Ivan Dodig en Austin Krajicek uit de Verenigde Staten.