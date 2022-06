Tennisser Ruud in finale Roland Garros tegen Nadal

Tennisser Casper Ruud uit Noorwegen neemt het in de finale van Roland Garros op tegen dertienvoudig winnaar Rafael Nadal. Ruud versloeg in de halve finale op het gravel in Parijs de Kroaat Marin Cilic in vier sets: 3-6 6-4 6-2 6-2.

Voor de 23-jarige Noor is het de eerste finale van een grandslamtoernooi. Ruuds beste prestatie op een grandslamtoernooi was tot nu toe de vierde ronde op de Australian Open in 2021. Hij schakelde op deze Roland Garros de Griek Stefanos Tsitsipas, vorig jaar finalist, in vier sets uit.

Cilic, in 2014 winnaar van de US Open, begon goed aan de halve finale. Met twee breaks pakte hij de eerste set met 6-3. Daarna nam Ruud het initiatief over. De nummer acht van de plaatsingslijst won op 1-1 in de tweede set de opslagbeurt van de 33-jarige Kroaat en trok de stand daarna in sets gelijk. In de tweede set verloor Cilic twee keer zijn servicebeurt en ook in de vierde set nam Ruud meteen afstand. Op 5-2 kreeg hij op eigen service drie matchpoints. Op de eerste maakte hij het meteen af met een ace.