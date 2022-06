Beachvolleybalsters Stam en Schoon verliezen in kwartfinale

Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon zijn er niet in geslaagd de halve eindstrijd te halen van het Elite 16-toernooi in Jurmala in Letland. De Nederlandse vrouwen verloren in de kwartfinales van het Amerikaanse duo Sara Hughes en Kelley Kolinske. Het werd 21-12 21-19.

Stam en Schoon, die al hun groepswedstrijden hadden gewonnen, strandden een week eerder in Ostrava ook in de kwartfinales.

In het mannentoernooi spelen Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde later op zaterdag hun kwartfinale. Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen werden vrijdag al uitgeschakeld.