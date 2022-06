Golfers Besseling en Huizing nog kansrijk voor zege in Hamburg

Golfers Wil Besseling en Daan Huizing maken bij het Porsche European Open in Hamburg na drie ronden nog kans op de eindzege. Besseling staat op het toernooi van de DP World Tour met 213 slagen op een gedeelde vierde plaats. Huizing staat met 215 slagen op een zevende plaats.

Besseling ging zaterdag rond in 70 slagen, twee onder het baangemiddelde. Op de laatste hole sloeg de 36-jarige golfer een eagle, na eerder twee birdies en twee bogeys. Hij staat op 3 slagen onder het baangemiddelde.

Huizing had met drie birdies en twee bogeys een ronde van 71 slagen. Hij staat op 1 slag onder het baangemiddelde en daarmee vier slagen van de leider. Dat is de Fransman Victor Perez die vorige week nog de Dutch Open in Cromvoirt won. Perez ging zaterdag rond in 71 slagen en staat op -5. Hij heeft 1 slag voorsprong op zijn landgenoot Julien Brun en de Zweed Joakim Lagergren.

Luiten doet niet meer mee in Hamburg. Hij gaf donderdag in Hamburg op na een dramatische start en maakte daarna bekend voorlopig even afstand van de sport te nemen vanwege mentale problemen. Darius van Driel mocht niet deelnemen aan de derde ronde.