Haase speelt minder voor ranking maar vooral voor mooie momenten

Robin Haase wil vooral genieten van de laatste jaren van zijn tennisloopbaan. Bijvoorbeeld van momenten zoals komende week, als hij op basis van een wildcard zijn opwachting maakt op het grastoernooi van Rosmalen.

Hij was ooit de nummer 33 van de wereld en was jarenlang present op de grandslamtoernooien. Momenteel is de 35-jarige Haase de nummer 264 van de wereld en vorige maand werd hij niet toegelaten tot de kwalificaties van Roland Garros. In plaats daarvan speelde hij een challenger in Kazachstan.

“Ik ben niet zo heel erg met de ranking bezig”, aldus Haase. “De top 100 is niet mijn doel, maar ik wil gewoon nog mooie dingen laten zien. Me nog eens kwalificeren voor een grand slam bijvoorbeeld en een gave wedstrijd spelen. Of om nog een keer kans maken op het hoofdtoernooi in Rotterdam bijvoorbeeld. Dat zijn mooie momenten die ik nog een keer wil meemaken. Ik tennis niet meer om ATP-toernooien te winnen, ik wil aan mezelf laten zien dat ik er nog wel ben.”

Komende week krijgt Haase die kans op het Autotron-complex, want hij heeft van toernooidirecteur Marcel Hunze een wildcard ontvangen. “Ik heb hem niet eens zelf aangevraagd, maar Marcel belde mij op. De afgelopen jaren kreeg ik geen wildcard in Rotterdam en die had ik ook niet verdiend. Ik ken tegenwoordig mijn plek en een wildcard moet je verdienen. Voor Rosmalen was het een ander verhaal met al vier Nederlanders in het hoofdtoernooi.”

Vorige maand beleefde Haase weer eens een sportief hoogtepuntje in het Kazachse Sjimkent, waar hij net naast zijn eerste toernooizege sinds 2016 greep. Maar in hetzelfde Sjimkent vroeg hij zich een week daarvoor nog af waar hij het allemaal nog voor doet. Zijn pijnlijke knie speelde weer op.

“Sinds 2013 speel ik elke dag met pijn en die eist zijn tol en is van invloed op je gemoedstoestand. In Kazachstan wist ik het niet meer en dacht ik: wat ben ik aan het doen? Soms voelt het alsof de grens is bereikt, maar een week later voelde ik me weer hartstikke goed. Rafael Nadal had de laatste tijd best wat uitspraken waar ik me echt in kon vinden. Bijvoorbeeld: Als je niet meer happy kan zijn door de pijn, dan moet het echt klaar zijn.”

Voorlopig wil Haase van een afscheid nog niets weten. “Twee jaar geleden heb ik alles op alles gezet, bijvoorbeeld door een fysio mee te nemen, om nog door te spelen. Vervolgens heeft corona roet in het eten gegooid, maar zo wilde ik niet stoppen. Zolang ik kan dubbelen op de grand slams en op de grote toernooien kwalificatie kan spelen, wil ik dit nog wel even doen. Ondanks dat ik al jaren bijleg op het tennis.”