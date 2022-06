Ook beachvolleyballers Varenhorst en Van de Velde onderuit

Het Elite 16-toernooi in Jurmala in Letland zit erop voor beachvolleyballers Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde. Het Nederlandse duo verloor in de kwartfinales van de Esten Kusti Nõlvak en Mart Tiisaar: 21-18 21-16.

Varenhorst en Van de Velde eindigden zo als vijfde, hun beste resultaat tot nu toe op een toernooi van de Beach Pro Tour.

Eerder op de dag verloren in het vrouwentoernooi van Jurmala Katja Stam en Raïsa Schoon ook in de kwartfinales. Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen werden, in het mannentoernooi, vrijdag al uitgeschakeld.