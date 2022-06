Rolstoeltennisster De Groot behaalt veertiende grandslamtitel

Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft zich zaterdag verzekerd van haar veertiende grandslamtitel in het enkelspel. De 25-jarige Nederlandse was in de finale van Roland Garros in twee sets te sterk voor de Japanse Yui Kamiji: 6-4 6-1.

Vorig jaar stonden de nummers 1 en 2 van de wereld ook al tegenover elkaar in de eindstrijd in Parijs. Ook toen won De Groot, met 6-4 6-3.

De Groot verloor in februari 2021 voor het laatst een wedstrijd. Haar zege in de finale op Roland Garros betekende haar vijftigste overwinning op rij. De Groot won vorig jaar alle grandslamtoernooien en ook behaalde ze de paralympische titel, waarmee ze de zogenoemde golden grand slam voltooide. De Groot was de eerste tennisster die erin slaagde een golden grand slam te pakken sinds Steffi Graf in 1988.

Esther Vergeer is de meest succesvolle rolstoeltennisster aller tijden met 21 grandslamtitels in het enkelspel.