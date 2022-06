Swiatek en Gauff strijden om titel op Roland Garros

De Poolse Iga Swiatek en de Amerikaanse Coco Gauff staan zaterdagmiddag tegenover elkaar in de finale van Roland Garros. De eindstrijd begint om 15.00 uur.

De 21-jarige Swiatek kan al haar 35e overwinning op rij boeken. Bij winst evenaart de nummer 1 van de wereld het record van Venus Williams, die in 2000 ook een zegereeks van 35 duels neerzette. Twee jaar geleden pakte Swiatek haar eerste grandslamtitel op Roland Garros. Toen versloeg ze in de eindstrijd de Amerikaanse Sofia Kenin in twee sets.

Swiatek heeft op weg naar de finale pas één set verloren, in de vierde ronde tegen de Chinese Qinwen Zheng. Gauff daarentegen is in Parijs nog zonder setverlies.

De drie jaar jongere Gauff staat voor het eerst in de finale van een grandslamtoernooi. De mondiale nummer 23 baarde drie jaar geleden op 15-jarige leeftijd opzien door op Wimbledon de vierde ronde te halen. Gauff heeft zich met haar landgenote Jessica Pegula ook geplaatst voor de eindstrijd van het dubbelspel.

Vorig jaar ging de titel bij de vrouwen naar de Tsjechische Barbora Krejcikova.