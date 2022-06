Tennisser Rojer wint dubbelspel op Roland Garros

Tennisser Jean-Julien Rojer (40) heeft met zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador het mannen dubbelspel van Roland Garros gewonnen. De twee versloegen in de finale in Parijs de Kroaat Ivan Dodig en Austin Krajicek uit de Verenigde Staten in drie sets, 6-7 (4) 7-6 (5) 6-3.

Rojer bedankte zijn familie, overgekomen uit Curaçao, voor de steun. Hij realiseerde zich dat het vrij uniek is op zijn leeftijd nog een Grand Slam te winnen. “Ik ben blij dat ik dit nog heb meegemaakt. Ik weet ook dat ik ouder word en weet niet hoelang ik dit soort geweldige toernooien nog kan spelen. Het is bijzonder.”

Arévalo sloot zich daarbij aan. “Het was een geweldige partij met weinig krachtverschil. Misschien heeft de gelukkigste gewonnen. Mooi dat wij dat waren. We zijn er heel blij mee.”

Na een vrijwel gelijkopgaande partij forceerde de Nederlander met zijn medespeler de beslissing met een break in het derde bedrijf, hun enige. Ze gaven de voorsprong vervolgens niet meer weg. Na ongeveer drie uur beslisten ze het duel door hun eerste matchpoint te benutten. In de tweede set hadden ze nog drie matchpoints weggewerkt.

In het mannen dubbelspel won Rojer ook al titels op Wimbledon en de US Open, zij het met een andere partner. In Parijs was hij al eens de sterkste in het gemengd dubbel.