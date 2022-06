Tennisster Swiatek overklast Gauff in finale Roland Garros

Tennisster Iga Swiatek heeft zaterdag het grandslamtoernooi van Roland Garros gewonnen. De 21-jarige Poolse versloeg in de finale in Parijs de Amerikaanse Coco Gauff in twee sets, 6-1 6-3. Ze had er iets meer dan een uur voor nodig.

Het is de tweede titel voor Swiatek op Roland Garros. Twee jaar geleden won ze ook. Toen versloeg ze op het gravel in de eindstrijd de Amerikaanse Sofia Kenin in twee sets. Door de finale te winnen boekte Swiatek, de nummer 1 van de wereld, haar 35e opeenvolgende zege. Dat is een evenaring van het record van Venus Williams, die in 2000 ook een zegereeks van 35 duels neerzette.

Voor Gauff (18) was het de eerste keer dat ze in de finale van een grandslamtoernooi stond.

Vorig jaar ging de titel bij de vrouwen naar de Tsjechische Barbora Krejcikova.