Zeilers Lambriex en Van de Werken winnen wereldbeker in Almere

Zeilers Bart Lambriex en Floris van de Werken hebben de wereldbekerwedstrijd in Almere gewonnen. De Nederlanders eindigden in de afsluitende medalrace in de 49er-klasse als vijfde en zagen de zege naar de Ieren Robert Dickson and Sean Waddilove gaan.

Voor Lambriex en Van de Werken was die prestatie voldoende om als eerste te eindigen in het klassement. Dickson en Waddilove werden tweede, voor de Oostenrijkers Benjamin Bildstein en David Hussl. Pim van Vugt en Scipio Houtman eindigden als zevende.

Bij de vrouwen ging de eindzege in 49erFX-klasse ook naar een Nederlands team. Odile van Aanholt en Annette Duetz bleven het Belgische koppel Isaura Maenhaut en Anouk Geurts net voor. Brons was er voor de Australische vrouwen Olivia Price en Evie Haseldine.

Van Aanholt en Duetz besloten vorige week dat ze tot en met de Olympische Spelen van 2024 in Parijs met elkaar doorgaan. Duetz pakte in 2021 met Annemiek Bekkering de bronzen olympische medaille in Tokio in de 49erFX. Van Aanholt werd in dezelfde skiffboot, niet veel later dat jaar in Oman, wereldkampioen samen met Elise de Ruijter.