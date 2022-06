Darter Van Gerwen verliest finale US Masters in New York

Darter Michael van Gerwen heeft in New York de finale van de US Masters verloren. De 33-jarige Brabander moest het in het Hulu-theater van Madison Square Garden met 8-4 afleggen tegen de Engelsman Michael Smith. De US Masters was het eerste toernooi dit seizoen uit de zogeheten World Series of Darts. Het evenement werd voor het eerst afgewerkt in Madison Square Garden, de grote evenementenhal in New York.

Van Gerwen bereikte de finale met overwinningen op Jules van Dongen (6-4), de Engelsman James Wade (8-3) en Gerwyn Price uit Wales (8-4). Smith versloeg onder anderen de Schotten Gary Anderson en Peter Wright. Van Wright verloor hij begin dit jaar in de finale van het WK.

“Natuurlijk wilde ik hier graag winnen, maar Michael speelde heel goed”, zei Van Gerwen, die binnenkort een operatie aan zijn rechterpols ondergaat om hem van een tintelend gevoel in die arm af te helpen. “Dan moet je daar je petje voor afnemen en hem feliciteren. Het was heel speciaal om hier te zijn. Vooral het darts heeft gewonnen. We hebben hier in de Verenigde Staten een grote stap gezet in de professionalisering van darts en in de ontwikkeling van darts als mondiale sport.”

Smith (31) noemde het “onwerkelijk” om juist in Madison Square Garden een toernooi te winnen. “Iedereen wilde dit evenement winnen, te gek dat ik het ben geworden. Ik heb als eerste darter een toernooi gewonnen op een van de meest iconische locaties ter wereld. Ik ben in extase.” Hij verdiende 20.000 pond, omgerekend ruim 23.000 euro.