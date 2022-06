Motorcoureur Bendsneyder ondanks slechte start weer in de punten

Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft weer punten gepakt in de Moto2. De 23-jarige Rotterdammer kwam in de Grote Prijs van Catalonië als dertiende over de streep, na een bijzonder slechte start. Bendsneyder had zich als zevende gekwalificeerd op het circuit van Barcelona, maar viel na een mislukte inhaalpoging in de eerste bocht terug tot in de achterhoede.

Bendsneyder knokte zich vanaf de 24e plek wel naar voren, mede omdat enkele coureurs voor hem uitvielen. Zo schoof de Amerikaan Joe Roberts halverwege de race in leidende positie de grindbak in, terwijl hij een aardige voorsprong had opgebouwd. In de laatste rondes knokten de Spanjaard Arón Canet en de Italiaan Celestino Vietti om de winst. De 20-jarige Vietti passeerde Canet in de slotronde en boekte zijn derde overwinning van het seizoen. De Italiaan verstevigde daardoor de leiding in het WK-klassement met 133 punten, 16 punten meer dan de Japanner Ai Ogura.

Canet eindigde als tweede, zijn landgenoot Augusto Fernández werd derde. Zonta van den Goorbergh kwam als twintigste over de finish, nadat hij van plek 28 was gestart. De 16-jarige debutant in de Moto2 wacht nog altijd op zijn eerste punten van dit seizoen.

Bendsneyder pakte weer 3 punten en voerde zijn totaal op naar 44. De Rotterdammer eindigde in de openingsrace in Qatar buiten de top 15, maar pakte sindsdien in iedere GP punten.