Van Aert sprint naar zege in eerste etappe Critérium du Dauphiné

De Belgische wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe van het Critérium du Dauphiné op zijn naam geschreven. De renner van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma was de sterkste van een uitgedund peloton. Van Aert won dit seizoen al Omloop Het Nieuwsblad, de E3 Saxo Bank Classic en een etappe in Parijs-Nice.

De eerste etappe van de Dauphiné ging over 192 kilometer van La Voulte-sur-Rhône naar Beauchastel. Al vroeg in de etappe stapten twee renners af. De anderen moesten onderweg vier bergjes over, waarvan drie van de derde categorie en één van de tweede. Tijdens de tweede beklimming van de Côte du Chambon de Bavas werden diverse sprinters gelost, onder wie Dylan Groenewegen.

Zijn ploeggenoten van BikeExchange-Jayco probeerden de sprinter daarna terug te brengen naar het uitgedunde peloton. Groenewegen kwam tot op 25 seconden van de groep, maar de aansluiting vinden lukte niet.

De Brit Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) ging de sprint aan, maar werd in de laatste 100 meter voorbij gereden door Van Aert. De Belgische kampioen kwam na zes weken zonder koersen juichend over de finish. Van Aert was na de voorjaarsklassiekers op hoogtestage gegaan, om zich voor te bereiden op de Tour de France.

“In het voorjaar was ik niet altijd blij met mijn sprints, daar hebben we de afgelopen weken aan gewerkt”, zei Van Aert. “Dat betaalt zich hier uit. Ik ga de komende dagen proberen de gele leiderstrui te verdedigen. En dan hoop ik de trui uiteindelijk over te dragen aan Primoz Roglic”, zei de Belg over zijn Sloveense teamgenoot, de kopman van Jumbo-Visma in de Dauphiné.