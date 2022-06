Taco van der Hoorn heeft zondag de Brussels Cycling Classic op zijn erelijst bijgeschreven. De Nederlandse wielrenner, die rijdt voor de Belgische ploeg Intermarché-Wanty-Gobert, was na een enerverende slotfase met een zeer lange sprint de snelste in een kopgroepje van tien. Hij bleef in de Belgische hoofdstad met een laatste krachtsinspanning de Belg Thimo Willems voor. De Oostenrijker Tobias Bayer finishte als derde.