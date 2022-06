Atlete Klaver tweede op 400 meter bij FBK Games

Lieke Klaver is tweede geworden op de 400 meter bij de FBK Games. De Nederlandse atlete eindigde in het natte FBK Stadion van Hengelo in 51,34 seconden. Ze moest Roxana Gómez voor zich dulden. De Cubaanse won in 51,18. Eveline Saalberg werd vijfde in 51,80.

Klaver liep eind vorige maand in Ostrava een persoonlijk record van 50,90 en daarmee kwalificeerde ze zich voor de WK atletiek in juli in het Amerikaanse Eugene. Saalberg scherpte dit seizoen haar persoonlijke toptijd aan tot 51,22 en verzekerde zich daarmee ook van een individueel WK-startbewijs op de 400 meter.