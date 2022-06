Bonevacia belooft nog supertijden op 400 meter deze zomer

De goede tijden komen nog, bezwoer atleet Liemarvin Bonevacia na zijn vierde plaats op de 400 meter bij de FBK Games in Hengelo. “In dit kille weer loop ik nooit zo goed. Het moet warm zijn voor mij”, zei de finalist van de Olympische Spelen in Tokio over zijn 46,11.

Met die tijd voldeed hij nog niet aan de limieten deze zomer voor de WK in Eugene en de EK in München. “Maar dat komt goed. Ik ga nog 44’ers lopen dit seizoen. Ik heb volledig vertrouwen in mezelf en in mijn coaches. Ik heb grote doelen voor dit jaar: ik wil weer in de finale komen bij de WK en ik mik in München op Europees goud”, aldus de 33-jarige atleet, die vorig jaar het Nederlands record op 44,48 zette.

De Amerikaan Vernon Norwood won op het atletiekgala in Hengelo de 400 in 45,28. Isayah Boers werd zesde in 46,69, Jochem Dobber zevende in 47,16 en Terrence Agard achtste in 47,21. De drie Nederlanders maken deel uit van het estafetteteam op de 400 meter.