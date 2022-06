‘Moeder natuur’ voorkomt feestje met de polsstok van Duplantis

De Zweedse polsstokhoogspringer Armand ‘Mondo’ Duplantis kon door de regen het publiek bij de FBK Games niet verwennen. De regerend olympisch- en wereldkampioen moest door de omstandigheden genoegen nemen met 6,01 meter en een aanval op zijn wereldrecord uit zijn hoofd zetten. “Moeder natuur werkte niet mee. Ik moest kortere stokken gebruiken en kon mijn greep niet zo hoog houden als ik zou willen”, verklaarde de atleet, die in totaal vier sprongen maakte.

Duplantis won de wedstrijd met gemak. Rutger Koppelaar was de beste van de rest met een hoogte van 5,70 meter. Menno Vloon, de houder van het Nederlands record outdoor (5,85 meter), had zijn dag niet. Hij kwam niet hoger dan 5.30 meter.

De organisatie van de FBK Games had speciaal voor Duplantis een verzekering afgesloten om hem een bonus van 25.000 euro te kunnen uitkeren bij een wereldrecord. De Zweed verbeterde tijdens de WK indoor dit voorjaar in Belgrado zijn eigen wereldrecord indoor met 1 centimeter tot 6,20 meter. Outdoor heeft hij 6,15 meter staan en aangezien hij vorig jaar in Hengelo 6,10 meter sprong, hield de organisatie rekening met een aanval.

“Het is doodzonde dat het weer zo slecht was, want Hengelo is echt een perfecte plek om hoog te springen. De aanloop is snel en ligt goed gesitueerd en de wind staat bijna altijd goed hier”, zei hij. “Hengelo voelt een beetje als mijn tweede thuis. Ik kom volgend jaar zeker weer terug en dan hoop ik hoger te springen.”