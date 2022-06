Schippers blij met vijfde plek op 100 meter bij FBK Games

Dafne Schippers is terug op de atletiekbaan. De tweevoudig wereldkampioene twijfelde vorig jaar na hopeloos slecht verlopen Olympische Spelen openlijk over haar toekomst als sprintster, maar bij de FBK Games in Hengelo straalde ze weer. Ook al won ze de 100 meter niet.

De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter eindigde in de finale als vijfde in 11,40 seconden. Ze gaf met die tijd behoorlijk toe op de Britse winnares Daryll Neita, die 11,19 klokte. Tynia Gaither uit de Bahama’s finishte als tweede in 11,23.

N’ketia Seedo, de Nederlands kampioene op de 60 meter indoor, werd zesde op de 100 meter in 11,48. Marije van Hunenstijn passeerde de meet als achtste in 11,56. Jamile Samuel maakte een valse start en werd gediskwalificeerd.

Schippers kwam bij lange na nog niet de limieten voor de WK (11,15) en EK (11,24). “Ik ben nog steeds in opbouw. De wedstrijden komen eigenlijk te vroeg voor mij, maar de FBK Games zijn zo vertrouwd en zo leuk, die wil ik niet overslaan”, zei de Utrechtse aan de finish. “Ik heb een totaal andere aanpak, train met een nieuwe coach die eerst wil dat ik weer echt goed vanuit het startblok ga sprinten. Goede tijden moeten er ook weer gaan komen, maar in deze kille omstandigheden was een supertijd niet te verwachten.”