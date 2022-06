Tennisster Lamens verliest in eerste ronde bij debuut in Rosmalen

Suzan Lamens is er niet in geslaagd de tweede ronde van het grastoernooi van Rosmalen te bereiken. De nummer 4 van Nederland verloor met 7-6 (5) 6-3 van de Russin Anna Kalinskaja, de nummer 86 van de wereld.

De 22-jarige Lamens – de mondiale nummer 173 en debutante op het Brabantse gras – brak Kalinskaja in de eerste set na een lange game, maar ze gaf de voorsprong direct weer uit handen. In de tiebreak die niet veel later volgde, benutte de 23-jarige Russin haar tweede setpunt. In de tweede set verloor Lamens drie keer haar servicegame en na een uur en 38 minuten maakte Kalinskaja het af. Halverwege de tweede set werd het duel ruim een half uur onderbroken vanwege regen.

Kalinskaja treedt in Rosmalen onder neutrale vlag aan. Later deze maand mag ze niet deelnemen aan Wimbledon, dat tennissers uit Rusland en Belarus weert vanwege de oorlog in Oekraïne.

Door de uitschakeling van Lamens, die een wildcard had ontvangen, is Arianne Hartono de enige overgebleven Nederlandse bij de vrouwen. Arantxa Rus liet het toernooi in eigen land schieten, omdat ze deze week liever een toernooi op gravel speelt. Bij de mannen doen er vijf Nederlanders mee.

Lamens debuteerde in april in Bogota op WTA-niveau. Ze haalde in Colombia de tweede ronde.