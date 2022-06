Visser opent seizoen op 100 horden met 6e plaats bij FBK Games

Nadine Visser is haar seizoen op de 100 meter horden nog wat aarzelend begonnen. De Nederlandse topatlete liep 12,95 seconden bij de FBK Games in Hengelo. Ze eindigde daarmee als zesde. De Jamaicaanse Britany Anderson won met lichte rugwind in 12,51.

Visser bleef met haar tijd nog boven de limiet van 12,84 voor de WK atletiek later deze zomer in het Amerikaanse Eugene. De Noord-Hollandse raakte deze winter geblesseerd aan haar hamstring en nam de tijd om goed te revalideren. Ze zat met haar tijd ook ruim boven haar Nederlands record van 12,51, maar die tijd liep ze eind vorig seizoen op een moment dat ze in topvorm verkeerde.

“Het was mijn eerste race en dat is altijd even wennen”, zei Visser kort na haar race, waarin het nog wat stroef oogde. “Ik ben blij dat mijn blessure over is en ik weer vrijuit kan lopen. Voor een seizoensopening is dit prima.”