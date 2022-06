Wereldkampioen Peters werpt speer verder dan ooit in Hengelo

Anderson Peters heeft met de speer de verste afstand ooit behaald bij de FBK Games. De regerend wereldkampioen uit Grenada wierp het 800 gram zware projectiel naar 90,75 meter bij het atletiekgala Hengelo.

Peters is dit seizoen al vroeg in vorm, want hij kwam eerder dit jaar in Doha al tot 93,07 meter. Het wereldrecord is met 98,48 in handen van de Tsjech Jan Zelezny.

De Duitser Julian Weber bleef met 89,54 meter net onder de 90 meter. Keshorn Walcott uit Trinidad en Tobago wierp 89,07. Nederlands recordhouder Thomas van Ophem (80,70) kwam niet verder dan 74,91.