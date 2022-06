Deelname aan Wimbledon uitgesloten voor geblesseerde Zverev

Tennisser Alexander Zverev kan vanwege de enkelblessure die hij in de halve finale van Roland Garros opliep niet in actie komen op Wimbledon en staat mogelijk zelfs maanden aan de kant. Dat zegt zijn oudere broer Mischa dinsdag in een interview met de Duitse krant Bild.

De nummer 3 van de wereld liep de enkelblessure vorige week op in de halve eindstrijd tegen Rafael Nadal. De 25-jarige Zverev ging vrijdag in de slotfase van de tweede set tegen de latere kampioen door zijn enkel. Hij kon niet verder spelen en maakte dit weekend bekend dat hij meerdere banden in zijn rechterenkel gescheurd heeft.

Maandag bracht de tennisser een bezoek aan het ziekenhuis in M√ľnchen voor verdere onderzoeken. De uitslagen daarvan zijn nog niet bekend.

“Wimbledon is uitgesloten, dat is duidelijk. Als er maar een of twee banden gescheurd zijn, dan zou hij volgende week opnieuw kunnen lopen. Als het er meer zijn, dan kan het maanden duren”, zei Mischa Zverev, de broer van de nummer 3 van de wereld.

Maandag meldde de Duitser zich al af voor het grastennistoernooi van Halle van volgende week.