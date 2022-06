Gaudu verrast Van Aert in derde etappe Critérium du Dauphiné

Wielrenner David Gaudu heeft de derde etappe in het Critérium du Dauphiné op zijn naam geschreven. De Fransman van Groupama-FDJ klopte Wout van Aert op de streep na 169 kilometer van Saint-Paulien naar Chastreix-Sancy. Van Aert neemt wel de leiderstrui weer over van Alexis Vuillermoz.

De drie overgebleven vluchters met daarbij twee nog twee renners van de Franse ploeg B&B Hotels werden op de klim naar de finish bijgehaald door de inspanningen van de renners van Jumbo-Visma. Steven Kruijswijk en daarna Jonas Vingegaard bepaalden het tempo van het steeds kleiner wordende peloton, waar geletruidrager Vuillermoz (TotalEnergies) moest lossen. Van Aert begon de sprint en leek te gaan winnen, maar de Belg kwam te vroeg omhoog. Gaudu kwam er nog net langs. De Fransman Victor Lafay werd derde.

Van Aert sprak na de gemiste zege van een “beginnersfout” en schaamde zich. “Het was zonde, want we hebben de hele dag hard gewerkt om voor de etappezege te gaan. Om het zo weg te geven is pijnlijk. Ik heb het vaker gezien bij collega’s en er soms ook om gelachen, maar nu ben ik zelf de klos. Ik heb er geen woorden voor. Ik ga het zeker nog eens terugkijken, maar niet te vaak. Dit is de eerste keer dat me dit overkomt, zeker in een belangrijke wedstrijd. Hopelijk gebeurt het niet weer.”

Van Aert had maandag niet kunnen sprinten om de ritzege omdat het peloton de vluchters niet meer kon inrekenen. Hij raakte door de achterstand zijn leiderstrui ook kwijt aan Vuillermoz. Na de derde etappe heeft de Belg in het algemeen klassement 6 seconden voorsprong op Gaudu. Lafay volgt op 12 seconden.

De Dauphiné duurt tot en met zondag. Woensdag is een individuele tijdrit van 31,9 kilometer.