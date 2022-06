Golfer Woods meldt zich af voor US Open

Tiger Woods heeft zich afgemeld voor het US Open dat volgende week plaatsvindt. De 46-jarige golfer laat weten meer tijd nodig te hebben om fit te worden. Het US Open wordt gehouden op de Country Club in Brookline nabij Boston van 16 tot en met 19 juni.

“Ik heb de Amerikaanse golffederatie laten weten dat ik niet zal meedoen aan het US Open, omdat mijn lichaam meer tijd nodig heeft om sterker te worden voor majortoernooien”, meldde Woods zelf via Twitter.

Na een auto-ongeluk in februari 2021 lag Woods weken in het ziekenhuis en was hij maandenlang niet in staat te lopen door zware verwondingen, met name aan zijn rechterbeen. Veertien maanden later maakte hij bij de Masters in Augusta verrassend zijn rentree. De vijfvoudig winnaar van het Amerikaanse majortoernooi eindigde als 47e met dertien slagen boven het baangemiddelde. Op het PGA Championship in mei trok de golfer zich na een dramatische derde dag terug wegens fysiek ongemak.