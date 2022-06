Griekspoor door naar tweede ronde grastoernooi Rosmalen

Tennisser Tallon Griekspoor heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het grastoernooi in Rosmalen. Griekspoor, de nummer 56 van de wereld, was in twee sets te sterk voor de Sloveen Aljaz Bedene, de mondiale nummer 161. Het werd 7-5 7-5 voor de Nederlander.

“Het was een hele zakelijke, degelijke overwinning”, zei Griekspoor achteraf.

De wedstrijd van Griekspoor stond oorspronkelijk voor maandag op de planning, maar werd vanwege de aanhoudende regen in Rosmalen verplaatst naar dinsdag.

In de tweede ronde neemt Griekspoor het op tegen de Canadees Felix Auger-Aliassime, de nummer 2 van de plaatsingslijst.