Hockeysters met herstelde De Goede en zeven debutanten naar WK

Hockeyster Eva de Goede behoort tot de selectie van Oranje voor het WK van volgende maand in Nederland en Spanje. Interim-bondscoach Jamilon Mülders heeft de 33-jarige De Goede opgenomen in zijn selectie van achttien speelsters. De tophockeyster keert terug van een zware knieblessure, die ze eind vorig jaar opliep.

Tijdens een interland in november tegen België scheurde De Goede de voorste kruisband van haar rechterknie en ze beschadigde haar meniscus. Destijds dacht ze dat ze een streep moest zetten door het WK.

De Goede maakt waarschijnlijk tijdens de Pro League-wedstrijden tegen China (op 21 en 22 juni) haar comeback. Ook Marloes Keetels keert na een blessureperiode terug in het Nederlands elftal.

Mülders selecteerde achttien speelsters en wees twee reserves aan. Felice Albers, Yibbi Jansen, Renée van Laarhoven, Freeke Moes, Sabine Plönissen, Pien Sanders en Maria Verschoor maken deze zomer hun WK-debuut.

Het WK hockey vindt van 1 tot en met 17 juli plaats in het Wagener Stadion in Amsterdam en in de Spaanse stad Terrassa.