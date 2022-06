Lomans volgt Van Ass op als coach van hockeyers HGC

Bram Lomans wordt de nieuwe hoofdcoach van de hockeyers van HGC. De oud-international van Oranje volgt Paul van Ass op, die na het WK van deze zomer start als bondscoach van de Oranje-vrouwen. Van Ass combineert het bondscoachschap tijdens de eerste helft van volgend seizoen nog met zijn functie als hoofdcoach van de mannen van HGC.

In die periode gaat hij Lomans inwerken. Met ingang van de tweede seizoenshelft neemt Lomans de ploeg over, meldt het bestuur van de Haagse hockeyclub. “Ik vind het een uitdaging om in de voetsporen van Paul van Ass te treden. Het is mijn bedoeling om de weg die hij met Heren 1 is ingeslagen voort te zetten en verder uit te bouwen. Het is mooi dat we nog een aantal maanden samen met de selectie aan het werk kunnen”, zegt Lomans.

Lomans werkte afgelopen seizoen als assistent-trainer bij de hockeysters van HGC.