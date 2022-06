Olympisch tenniskampioene Bencic verder in Rosmalen

Olympisch tenniskampioene Belinda Bencic heeft zich op het grastoernooi in Rosmalen geplaatst voor de tweede ronde. De Zwitserse nummer 17 van de wereld was in twee sets te sterk voor de Amerikaanse Madison Brengle, die de 56e plaats van de wereldranglijst bezet. Het werd 6-4 6-3 voor Bencic.

De 25-jarige Zwitserse neemt het in de tweede ronde op tegen de Russin Anna Kalinskaja, die maandag in de eerste ronde met 7-6 (5) 6-3 te sterk was voor de Nederlandse Suzan Lamens. Kalinskaja doet in Rosmalen onder neutrale vlag mee. Later deze maand mag ze niet deelnemen aan Wimbledon, dat tennissers uit Rusland en Belarus weert vanwege de oorlog in Oekraïne.

Bencic pakte vorig jaar olympisch goud in Tokio door in de finale de Tsjechische Marketa Vondrousova te verslaan.