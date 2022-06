Schippers straalt ‘na beste keuze ooit’ weer op de atletiekbaan

Dafne Schippers straalde tijdens de FBK Games, ook al liep ze een tijd op de 100 meter waar ze nou niet meteen blij van werd. “Maar ik sta er weer. Mijn lichaam voelt goed, mijn lijf is fit, ik heb plezier en ik brand weer van ambitie”, zei de Utrechtse atlete, die vorig jaar na een hopeloze Olympische Spelen in Tokio er de brui aan wilde geven.

De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter gooide na een lange vakantie het roer volledig om. De 29-jarige sprintster verliet Papendal en trainer Bart Bennema en stelde een compleet nieuw team van coaches en begeleiders samen. De basis ligt nu in Haarlem bij voormalig bondstrainer Wigert Thunnissen. “Alles is anders en ik ben heel blij dat ik deze keuze heb gemaakt. Het moest ook anders, ik wilde gewoon van die rugklachten af. Als je elke dag opstaat met pijn, dan verdwijnt het plezier in je sport”, zei ze na de 100 meter in Hengelo, waarin ze vijfde werd in 11,40.

“Ik kan moeilijk zeggen dat ik tevreden ben met die tijd”, zei de atlete die met 10,81 het Nederlands record in bezit heeft en het publiek in Hengelo al eens in extase bracht met een tijd onder de 11 seconden. “In de trainingen gaat het heel goed, maar in wedstrijden merk je dat je snel in oude patronen vervalt. Vorig jaar kon ik vanwege mijn rugklachten niet fatsoenlijk starten vanuit het starblok. Wat ik deed was meteen rechtop staan. Dat wil ik eruit hebben. In de training lukt dat heel goed, maar in een wedstrijden moet dat er nog inslijten.”

Schippers merkt dan ook dat ze ongeduldig is. “Ik moet gewoon iedere wedstrijd weer een beetje beter worden en me vooral focussen op mijn eigen pad. Dat is af en toe moeilijk voor mij, ik wil eigenlijk al vijf stappen verder zijn. Dat is de topsporter in mij. Maar met vijftien jaar topsport op het allerhoogste niveau en zware blessures erbij is het belangrijk dat het lijf rust krijgt en ik geduldig blijf. Ik doe om die reden voorlopig ook alleen de 100 meter en laat de 200 meter zitten. Ik zie het als een ’tussenjaar’ en dat is helemaal niet erg. Maar ik vind het wel leuk om wedstrijden te doen en een toernooi mee te pikken.”

De Utrechtse, die met haar tijd van 21,63 op de 200 meter nog altijd vijfde aller tijden staat, zegt het volste vertrouwen te hebben in haar nieuwe aanpak. “Ik denk dat ik nog hele mooie tijden kan lopen en de trainingen wijzen daar ook op, hoewel ik nu nog niet bezig ben met de limiet voor de WK of EK. Het is zaak dat ik in de wedstrijden de voorzichtigheid loslaat en dan komt het vanzelf. Het vlammetje brandt nog, ik heb plezier in wat ik doe. Ik heb de beste keuze ooit gemaakt door dit andere pad te kiezen. Hopelijk krijg ik snel al een beloning voor het werk.”