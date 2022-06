Tennisser Van Rijthoven naar tweede ronde in Rosmalen

Tennisser Tim van Rijthoven heeft de tweede ronde bereikt van het grastoernooi van Rosmalen. De 25-jarige tennisser won in twee sets van de Australiƫr Matthew Ebden: 7-6 (4) 7-6 (9).

Van Rijthoven is de nummer 205 van de wereldranglijst. Hij kreeg een wildcard van de organisatie van het grastoernooi in Brabant. Tegen de 34-jarige Ebden was de Nederlander in twee tiebreaks de betere. Na geen breaks in de eerste set won Van Rijthoven de tiebreak met 7-4. In de tweede set wonnen beide spelers in het begin een keer elkaars opslagbeurt. Daarna moest een tiebreak opnieuw de beslissing brengen. Daarin sloeg Van Rijthoven op zijn tweede matchpoint toe.

In de tweede ronde neemt de tennisser het op tegen de als derde geplaatste Amerikaan Taylor Fritz. De 24-jarige Amerikaan is de nummer 14 van de wereld. Hij won dit jaar het masterstoernooi van Indian Wells.

Tallon Griekspoor komt ook uit in de tweede ronde. Hij treft de als tweede geplaatste Canadees Felix Auger-Aliassime. Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong en Robin Haase werden uitgeschakeld in het mannentoernooi. Bij de vrouwen plaatste Arianne Hartono zich voor de tweede ronde. Suzan Lamens werd uitgeschakeld.