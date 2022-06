Tennisster Raducanu geeft geblesseerd op in Nottingham

Tennisster Emma Raducanu heeft geblesseerd opgegeven op het grastoernooi van Nottingham. De winnares van de US Open van vorig jaar stond op dat moment met 4-3 achter tegen de Zwitserse Viktorija Golubic. Ze leek last te hebben van een buik- of een ribblessure.

“Ik weet niet wat er precies gebeurde”, zei ze achteraf. “Ik moet eerst een scan laten maken. Ik ga zelf geen dokter spelen met Google. Ik laat het nakijken en daarna zullen we zien.”

De nu 19-jarige Raducanu won vorig jaar als eerste Britse tennisster sinds Virginia Wade in 1977 een grand slam. Vanuit de kwalificaties won ze het toernooi in New York. Sindsdien is ze een beetje zoekende naar haar vorm. Op Roland Garros werd ze in mei in de tweede ronde uitgeschakeld.

Raducanu kwam vorig jaar tot de laatste 16 op Wimbledon. Het grandslamtoernooi in Londen begint dit jaar op 27 juni. Of ze dat redt, durfde Raducanu dinsdag nog niet te zeggen.