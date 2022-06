TT van Assen rekent weer op uitverkocht huis

De TT van Assen rekent voor de 91e editie weer op een uitverkocht huis. “We liggen met de kaartverkoop voor op schema van het recordjaar 2019, toen we 105.000 bezoekers hadden op de wedstrijddag. Naar dat aantal streven we”, zegt voorzitter Arjan Bos van het TT Circuit.

Hij verheugt zich op een normale TT, met dit jaar de races op zondag 26 juni. Het motorsportevenement werd in 2020 geschrapt vanwege corona, vorig jaar waren vanwege de beperkende maatregelen iets meer dan 11.000 toeschouwers welkom bij de races in Drenthe. “De organisatie staat, het circuit ziet er super uit. We kunnen er dit jaar weer een feestje van maken”, aldus Bos.

De toeschouwers zijn ook nodig om de reserves weer op te bouwen, want de TT heeft door die twee magere jaren flink moeten inleveren. Het niet doorgaan van de TT in 2020 kostte de organisatie 3,5 miljoen euro. “Corona hakte er stevig in en het was best lastig, maar het was gaaf om te ervaren dat er zoveel steun was voor ons. De meeste bezoekers hebben het geld voor hun kaartje niet teruggevraagd, rechtenhouder Dorna is ons tegemoet gekomen en ook de sponsors en de lokale overheden hebben ons geholpen. Het circuit is geworteld in de maatschappij hier”, aldus Bos.

De racekalender voor dit jaar is ook weer goed gevuld. Het WK Superbike in april is geweest en verliep succesvol, de TT komt eraan, maar er kan nog meer bij, zegt Bos. Hij zou bijvoorbeeld de British Superbikes graag terugzien in Assen. “Het TT Circuit is het ‘Huis van de Motorsport’, dus ik vind dat alle relevante races hier moeten zijn.”