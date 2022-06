Van de Zandschulp strandt in eerste ronde grastoernooi Rosmalen

Botic van de Zandschulp is er bij het grastoernooi van Rosmalen niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de tweede ronde. De beste Nederlandse tennisser van dit moment, 29e op de wereldranglijst, verloor in drie sets van de Fin Emil Ruusuvuori. Het werd 4-6 6-2 en 6-1 voor de 23-jarige Ruusuvuori.

De Finse nummer 62 van de wereld neemt het in de volgende ronde op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Ilja Ivasjka uit Belarus en de Amerikaan Mackenzie McDonald.

Tallon Griekspoor plaatste zich eerder op dinsdag wel voor de tweede ronde in Rosmalen. Griekspoor, de nummer 56 van de wereld, was in twee sets te sterk voor de Sloveen Aljaz Bedene, de mondiale nummer 161. Het werd 7-5 7-5 voor de Nederlander.

Ook Arianne Hartono bereikte de tweede ronde van het Nederlandse grastoernooi voor mannen en vrouwen. Zij had drie sets nodig om de Australische Taylah Preston te verslaan. Het werd 6-4 3-6 6-4 voor de 26-jarige Nederlandse.