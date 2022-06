Zverev geopereerd aan drie gescheurde enkelbanden

Alexander Zverev is geopereerd aan zijn rechterenkel. Bij de Duitse tennisser was na onderzoek in Duitsland vastgesteld dat hij drie banden in zijn rechterenkel heeft gescheurd. Zverev gleed uit in zijn partij tegen Rafael Nadal in de halve finale van Rolands Garros en moest opgeven.

“Om zo snel mogelijk terug te kunnen keren in competitie en om zeker te zijn dat alle banden goed genezen en om de stabiliteit in mijn enkel terug te krijgen was opereren de beste optie”, schrijft Zverev op Instagram bij een foto van hemzelf in een ziekenhuisbed. “Mijn revalidatie begint nu en ik zal er alles aan doen om sterker dan ooit terug te keren.”

Hoe lang de 25-jarige Duitse tennisser niet in actie kan komen, is nog onbekend.