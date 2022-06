Italiaan Ganna net iets sneller dan Van Aert in tijdrit Dauphiné

De Italiaan Filippo Ganna heeft de tijdrit in het Critérium du Dauphiné op zijn naam geschreven. De 25-jarige renner van Ineos Grenadiers was ruim 2 seconden sneller dan de Belg Wout van Aert van Jumbo-Visma. Ganna deed 35 minuten en 32 seconden over de tijdrit van 31,9 kilometer.

Bij het eerste tussenpunt was Van Aert nog de snelste, maar de Belg leverde in het restant in op Ganna. Van Aert vocht op de laatste meters voor wat hij waard was, maar hij wist net niet onder de tijd van de Italiaanse specialist te duiken. Direct na de finish zocht de nummer 2 de winnaar op om hem te feliciteren.

De Brit Ethan Hayter, ploeggenoot van Ganna, klokte de derde tijd. De Sloveen Primoz Roglic, die net als Van Aert voor de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma rijdt, finishte als vijfde in het Franse La Bâtie d’Urfé. Roglic gaf 42 seconden toe op Ganna, de wereldkampioen tijdrijden van 2020 en 2021.

Wilco Kelderman was op de vijftiende plek de beste Nederlander. Kelderman deed 1 minuut en 48 seconden langer over de tijdrit dan Ganna.

Van Aert behield de leiding in het algemeen klassement. Hij heeft 53 seconden voorsprong op de Italiaan Mattia Cattaneo van Quick-Step Alpha Vinyl en 56 seconden op Roglic. Kelderman staat elfde op ruim 2 minuten.

De Dauphiné duurt tot en met zondag. Vorig jaar won de Australiër Richie Porte de etappekoers.