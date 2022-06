Tennisster Moore voorlopig geschorst vanwege verboden middelen

De Britse tennisster Tara Moore is voorlopig geschorst omdat bij een dopingcontrole de verboden middelen nandrolon en boldenon, een anabole steroïde, in haar monster zijn aangetroffen. Dat is begin april gebeurd tijdens het WTA-toernooi van Bogota in Colombia, meldt de International Tennis Integrity Agency.

“Ik heb in mijn carrière nog nooit bewust een verboden stof gebruikt. Ik ga onderzoeken hoe het positieve resultaat heeft kunnen plaatsvinden en ik kijk ernaar uit om te bewijzen dat ik een schone atleet ben”, schreef Moore op Twitter. “Ik ben diep bedroefd door de voorlopige schorsing en hoop zo snel mogelijk weer op de baan te staan.”

De 29-jarige Moore is de nummer 83 van de wereld in het dubbelspel en is daarmee de beste dubbelspeelster van Groot-Brittannië. In het enkelspel staat ze op de 390e plaats. In 2017 was ze de mondiale nummer 145 in het enkelspel.

Moore, die Wimbledon nu dreigt te missen, kan een contra-expertise aanvragen.