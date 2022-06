Voormalige bergkoning Jiménez (87) overleden

De Spaanse wielerlegende Julio Jiménez is op 87-jarige leeftijd overleden. Hij kwam om het leven tijdens een verkeersongeval in zijn woonplaats Avila.

Jiménez was een begenadigd klimmer, die drie keer het bergklassement won in de Tour de France (1965, 1966 en 1967) en ook drie keer de bergkoning was in de Ronde van Spanje. Hij won in totaal twaalf etappes in de drie grote rondes: vijf in de Tour, drie in de Vuelta en vier in de Giro d’Italia.

In de Tour de France van 1967 eindigde Jiménez als tweede in het algemeen klassement van de Tour, zijn beste eindklassering in een grote ronde. In 1964 werd hij Spaans kampioen op de weg.