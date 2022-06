Waterpoloster Van der Sloot voor zevende keer naar WK

Sabrina van der Sloot maakt later deze maand voor de zevende keer in haar loopbaan haar opwachting op een WK waterpolo. Ze is door bondscoach Evangelos Doudesis opgeroepen voor het wereldkampioenschap in Hongarije.

De 31-jarige Van der Sloot, spelend voor de Spaanse club Sabadell, werd zeven jaar geleden met Oranje tweede op het WK in Kazan. In 2018 pakte ze in Barcelona met de nationale ploeg de Europese titel.

In totaal heeft Doudesis dertien speelsters opgeroepen, onder wie drie debutanten: Lola Moolhuijzen, Maxine Schaap en Nina ten Broek. Fleurien Bosveld en keepster Britt van den Dobbelsteen werden aangewezen als reserves.

De waterpolosters strandden vorig jaar op de Olympische Spelen onder leiding van bondscoach Arno Havenga in de kwartfinales en eindigden in Tokio op de zesde plaats. De routiniers Nomi Stomphorst en Dagmar Genee en reservekeepster Joanne Koenders sloten in Japan hun interlandcarrière af. Keepster Debby Willemsz en Maud Megens, jarenlang een van de topscorers van Oranje, besloten aan het einde van het jaar ook te stoppen. Havenga legde zijn functie neer en werd opgevolgd door zijn assistent Doudesis.

Met de teruggekeerde keepster Laura Aarts in de selectie begint Oranje op maandag 20 juni aan het WK tegen Argentinië. Daarna wacht de ploeg van Doudesis duels met de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. De nummers 1 van de poules plaatsen zich rechtstreeks voor de kwartfinales, de nummers 2 en 3 gaan eerst de kruisfinales in.

Woensdagavond spelen de Nederlandse waterpolosters in Utrecht nog een ‘uitzwaaiwedstrijd’ tegen Canada.